الاتفاق يتعادل مع الفيحاء بهدف لمثله

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الفيحاء والاتفاق في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس. وافتتح الفيحاء النتيجة في الدقيقة 75 برأسية متقنة من اللاعب أحمد بامسعود رد عليها لاعب الاتفاق هزاع الهزاع برأسية في الدقيقة 79. وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتًا بفارق الأهداف عن الاتفاق الذي حل في المركز التاسع مؤقتًا.

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