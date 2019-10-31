شكرا لقرائتكم كوفاتش: لن أغير شخصيتي وسألتزم بالصراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ، يوم الخميس، بمواصلة التحدث بصراحة وذلك بعد انتقاده للاعبي الفريق في الفوز على بوخوم 2 -1 يوم الخميس الماضي في دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وقال كوفاتش: لن أغير نفسي وشخصيتي . وكان كوفاتش انتقد لاعبيه بعد سلسلة من التمريرات الخاطئة أمام بوخوم، مشيدًا بلاعبي الفريق الخصم لاتباعهم تعليمات المدرب توماس ريس.

Advertisements

واعترف كوفاتش أنه اختار الكلمات الخاطئة لدى تبريره لخروج اللاعب توماس مولر وأضاف: اذا لم يكن الصدق مطلوبًا بعد الأن، فأننا سوف ننهار و نترك الفرصة للأخرين لأن يكونوا أفضل بنسبة كبيرة.

ويسعى بايرن للفوز في المباراة المقبلة أمام فريق كوفاتش السابق، آينتراخت فرانكفورت، وذلك للعودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من العروض المخيبة منذ الفوز على توتنهام الإنجليزي 7 -2 في دوري أبطال أوروبا.

ويملك كوفاتش قائمة كاملة من اللاعبين، حيث لا توجد غيابات. وقال :نحن بحاجة إلى قصص نجاح صغيرة ، داعيًا لاعبيه إلى إبقاء الأمور بسيطة للمساعدة في بناء الثقة بالنفس. واختتم تصريحاته قائلًا: البساطة هي الصعوبة وهنا يكمن الجمال.