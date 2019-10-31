شكرا لقرائتكم "المرض" يبعد تياغو سيلفا عن باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن المدافع تياغو سيلفا سيغيب عن مواجهة ديجون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة بسبب معاناته من المرض. وقال توخيل في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مدافع منتخب البرازيل: كان مريضا طوال الليلة الماضية وغير موجود مع التشكيلة. لكن سان جيرمان سيرحب بعودة لاعب الوسط المؤثر إدريسا غاي بعدما تعافى اللاعب السنغالي من إصابة في الفخذ. وتأتي عودته في توقيت مثالي بعد إصابة ماركو فيراتي في الساق. ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة من 11 مباراة وبفارق ثماني نقاط عن نانت صاحب المركز الثاني.

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