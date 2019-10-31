شكرا لقرائتكم زيدان يشيد بأداء الريال بعد خماسية ليغانيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بالتهنئة لفريقه عقب الفوز الكاسح على ليغانيس 5 - صفر مساء يوم الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان "لا أعتقد أنها أفضل مباراة في الموسم، لكنها مهمة، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين، سعيد بالنتيجة، تسجيل خمسة أهداف دون أن تهتز شباكك نتيجة مميزة، وعلينا أن نشعر بالرضا عما حققناه خلال هذه المباراة".

وأوضح "ربما نحن لم نحرز خمسة أهداف منذ فترة طويلة لهذا اعتبر البعض أنها أفضل مباراة لنا هذا العام، لكن بالنسبة لي هي ليست كذلك".

ولدى سؤاله بشأن فلسفته في الدفع بلاعبين صغار السن، قال المدرب الفرنسي "كل عضو في الفريق له دور محدد، هذا ليس من أجل المستقبل بل من أجل الحاضر".