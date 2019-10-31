كائنات فضائية تقتحم منزل محمد صلاح في إنجلترا

الموجز

نشر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، صورة لكائنات غربية فى منزله، وظهر فى الصورة كائن حى يشبه العنكبوت ومغطي بالشعر الاسود مما اثر ذعر متابعيه.

وغاب الدولي المصري ونجم ليفربول عن لقاء أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية في مباراة مارسونية تعادل فيها الفريقين 5-5 وتأهل الريدز بضربات الترجيح.

Advertisements

يحتفل العالم، لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة، بـ الهالوين نهاية أكتوبر من كل عام، حيث يكثر شراء حبات القرع وإقامة الحفلات التنكرية التي يرتدي فيها الصغار والكبار ثياباً مخيفة اعتقاداً منهم بأنها تُبعد الأرواح الشريرة.

ولكن ماذا تعني كلمة هالوين، ومتى بدأ الاحتفال به؟

ماذا تعني كلمة «هالوين»

يُعرف أيضا بـ«عيد القديسين»، في بريطانيا، ويأتي أصل كلمة هالوين «Halloween» باللغة الإنجليزية من كلمة «Hallowed» والتي تعني مقّدس في اللغة الانجليزية القديمة، وهي اختصار لعبارة «All Hallows’ Eve» أي عيد كلّ ما هو مقدّس، فيكون معنى هالوين: عيد القدّيسين.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي، عن صدام مصري، بين فريق ليفربول الذي يضم ضمن صفوفه محمد صلاح، وأستون الذي يلعب له الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بعد تخطى آرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 5 - 5، بينما صعد أستون فيلا على حساب وولفرهامبتون.