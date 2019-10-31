«أحسب سرعة الكرة وطاقتها وقوة احتكاكها بالهواء».. هدف محرز «التاريخي» في شباك نيجيريا بالقاهرة امتحان كامل لـ «الفيزياء» بالجزائر

الموجز

فوجئ طلاب مدرسة ثانوية بولاية البويرة، جنوبي الجزائر، بصورة نجم كرة القدم الأبرز في البلاد رياض محرز في امتحان الفيزياء، حيث كان هدفه التاريخي في شباك منتخب نيجيريا محور الاختبار كاملا.

ورقة الامتحان

وحسب ورقة الامتحان التي تناقلتها وسائل إعلام جزائرية ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت كل الأسئلة عن هدف محرز في الوقت بدل الضائع من نصف نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر قبل أشهر، وتوج بها "محاربو الصحراء".

استنتاجات

ومنح الممتحن الطلبة بعض المعطيات بشأن الركلة الحرة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلب منهم إيجاد استنتاجات منها سرعة الكرة وطاقتها وقوة احتكاكها بالهواء وغيرها.

وفتح الهدف الرائع الذي سجله نجم مانشتستر سيتي الإنجليزي، الباب أمام منتخب الجزائر لبلوغ نهائي البطولة في مواجهة السنغال، حيث نجح محرز وزملاؤه في حسم اللقب الثاني في تاريخ البلاد.

الأفضل في مشواره الكروي

ويعتبر محرز صاحب الـ28 عاما، هدفه في نيجيريا "الأفضل في مشواره الكروي"، من بين عشرات الأهداف التي سجلها مع لوهافر الفرنسي أو ليستر سيتي أو مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، فضلا عن أهدافه الدولية.

يشار إلى أن محرز توج عام 2016 بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما قاد ليستر لتحقيق لقب تاريخي، كما فاز في العام ذاته بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

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تحدث نجم نادي مانشستر سيتي , رياض محرز , في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام , حيث إستعاد ذكريات كأس الأمم الأفريقية التي توج بها المنتخب الجزائري على حساب السنغال .

نصف نهائي أمم أفريقيا ضد نيجيريا

محزر قال في حديثه:" إثناء تنفيذي للضربة الحرة المباشرة في نصف نهائي أمم أفريقيا ضد نيجيريا نظرت الى الساعة ورأيت أن الدقيقة 90 قد انقضت , كنت أعلم أنها الفرصة الأخيرة أو الذهاب لوقت إضافي ".

وأضاف قائلاً:" كنت شديد التركيز قبل تسديد الركلة الحرة ضد نيجيريا , أردت أن أضعها تحت الحائط , ثم رأيت لاعباً يغلق هذه الزاوية , لذلك ركّزت على أن أسددها في زاوية حارس المرمى " .

لحظة رائعة

واستطرد اللاعب في حديثه:" كانت لحظة رائعة بالنسبة لي , كنت سعيدًا للغاية سواء لي ولبلدي , كان أمراً ولا يصدق , أحيناً أشاهد الفيديو الخاص بالهدف وأقول يا إلهي؟ , ماذا فعلت هنا؟ " .

وتابع بنفس السياق حيث قال:" سيبقى ذلك الهدف في ذاكرتي للأبد , كنت أعرف دائماً كيف يمكنني أن أكون جيداً , في هذه المباراة ازدادت ثقتي كثيراً , ساعدني هذا الهدف على التحسن من الناحية الذهنية ".

واختتم:" الفوز باللقب كان أمراً رائعاً , لم يسبق أن حققه المنتخب الجزائري منذ 29 عاماً , لم أكن مولوداً في ذلك الوقت , بالنسبة لي كان من ضمن أهدافي أن أقود منتخب بلادي لتحقيق هذا اللقب".