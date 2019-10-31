ملابس مخيفة.. هكذا احتفل صلاح بـ’’الهالوين‘‘

كتب: ضياء السقا احتفل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعيد الهالوين. ونشر صلاح، عبر حسابه على "تويتر"، صورة مرتديا ملابس غريبة، معلقا: "حاولت جاهداً لأبدو مخيفاً". ويصادف اليوم الـ31 من أكتوبر عيد الهالوين أو عيد القديسين أو «عيد الهلع»، وهو اليوم الأكثر رعبًا في العام، حيث تحتفل به أغلب دول العالم كمناسبة سنوية، تنتشر فيها أزياء التنكر الغريبة والمرعبة والأوجه المخيفة، كما يُحتفل به في البلدان الغربية وحتى العربية، بارتداء الأزياء المخيفة، وتوزيع الحلوى على الأطفال.

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