بارتي المصنفة الأولى تبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس









اسماء السيد - ضمنت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا الظهور في الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم التنس للسيدات اليوم الخميس بعدما فازت اللاعبة الأسترالية 6-4 و6-2 على التشيكية بترا كفيتوفا.

وكانت بارتي في حاجة إلى الفوز للتأهل، بعدما انتصرت مرة وخسرت مرة في أول مباراتين، وفعلت المطلوب حيث هيمنت على المواجهة وتفوقت في 88 دقيقة على كفيتوفا التي خرجت بعد ثلاث هزائم متتالية.

وقالت بارتي "أشعر أني أنجزت المهمة بشكل رائع الليلة وأعتقد بصفة عامة أني كنت أدرك أنه ينبغي القدوم إلى هنا واللعب بكل جدية ومحاولة تحقيق الفوز".

وفازت بارتي بالمجموعة الأولى بعد كسر إرسال كفيتوفا في الشوط الخامس.

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وواصلت اللاعبة الأسترالية تفوقها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال منافستها مرتين في أول ثلاثة أشواط لتشق طريقها نحو الفوز.

وتأهلت بليندا بنتشيتش أيضا إلى قبل النهائي بعد انسحاب كيكي بيرتنز عقب خسارة المجموعة الأولى أمام اللاعبة السويسرية.

وكانت بيرتنز شاركت في البطولة بعد الجولة الافتتاحية من الدور الأول بدلا من المصابة نعومي أوساكا لكنها طلبت دخول الطبيب عقب خسارة أول مجموعة وبعد التشاور لفترة خرجت من الملعب وانسحبت.

وكسرت بيرتنز إرسال منافسها في وقت مبكر من المجموعة الأولى لكنها أهدرت التقدم بعد خسارة إرسالها في الشوط العاشر. وشقت اللاعبة السويسرية طريقها لحسم أول مجموعة.

وقالت بنتشيتش "أنا سعيدة جدا بطريقة قتالي في المجموعة الأولى. لم يكن الأمر سهلا.. أنا سعيدة بطريق لعبة وبطريقة قتالي وأنا متحمسة لبلوغ قبل النهائي".