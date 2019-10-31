سيلفا مدافع سان جيرمان يغيب عن مواجهة ديجون بسبب المرض







اسماء السيد - أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن المدافع تياجو سيلفا سيغيب عن مواجهة ديجون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة بسبب معاناته من المرض. وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن مدافع منتخب البرازيل "كان مريضا طوال الليلة الماضية وغير موجود مع التشكيلة". لكن سان جيرمان سيرحب بعودة لاعب الوسط المؤثر إدريسا جاي بعدما تعافى اللاعب السنغالي من إصابة في الفخذ. وتأتي عودته في توقيت مثالي بعد إصابة ماركو فيراتي في الساق. ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة من 11 مباراة وبفارق ثماني نقاط عن نانت صاحب المركز الثاني.

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