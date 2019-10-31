قرعة سهلة لمانشستر سيتي ويونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة









اسماء السيد - فرضت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مانشستر يونايتد العريق، فيما سيواجه ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري أستون فيلا.

كولشيستر الادنى تصنيفا بين الاندية الثمانية المتبقية في المسابقة، كان خسر مرتين أمام يونايتد: صفر-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، وصفر-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984.

وبعد اقصائه توتنهام القوي في الدور الثالث بركلات الترجيح، يبحث الفريق المتواضع عن تحقيق مفاجأة مدوية باخراج يونايتد في ملعبه الشهير "اولد ترافورد".

وقال رئيسه روبي كاولينغ لشبكة "بي بي سي": "الجميع سعيد بهذه القرعة. تمارس كرة القدم لتعيش أياما مماثلة. سنستمتع في كل دقيقة".

ويلاقي مانشستر سيتي حامل اللقب مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة والذي أقصى مانشستر يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984.

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وفي مواجهتين بين اندية البريميرليغ، يلعب استون فيلا مع متصدر الدوري ليفربول، وايفرتون مع ضيفه ليستر سيتي.

وبعد الفوز المثير على ارسنال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 5-5، هدد الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتوقف عن خوض المسابقة بسبب مشاركة "الحمر" في كاس العالم للاندية في قطر.

وقال كلوب "اذا لم يجدوا لنا موعدا مناسبا، وليس الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يوم عيد الميلاد، فلن نلعب (...) يتأهل الفريق الخصم أو أرسنال".

ويخوض ليفربول نصف نهائي البطولة العالمية في 18 كانون الاول/ديسمبر، علما بان مباراته في ربع نهائي كأس الرابطة مبرمجة في الاسبوع عينه.

لكن منظمي البطولة أصدروا بيانا بانهم يتناقشون مع ليفربول على موعد بديل "تخوض الرابطة مناقشات مع ليفربول لتحديد موعد بديل نظرا لمشاركته في كاس العالم للاندية".