59 نقطة من هاردن تقود روكتس لفوز مثير على ويزاردز









اسماء السيد - سجل جيمس هاردن 59 نقطة من بينها رمية حرة قبل 2.4 ثانية من النهاية ليقود هيوستون روكتس لفوز مثير 159-158 على مستضيفه واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها هاردن 40 نقطة على الأقل.

وسيطر روكتس على الشوط الأول وتقدم بفارق عشر نقاط ثلاث مرات لكن ويزاردز انتفض في نهاية الربع الثاني ليتقدم 77-76.

وعزز صاحب الأرض تفوقه في الربع الثالث بخمس نقاط أخرى إذ تقدم 117-111.

وكان ويزاردز الأفضل في بداية الربع الأخير وتقدم في بدايته بفارق 12 نقطة.

وتقدم ويزاردز 152-148 قبل دقيقة ونصف من النهاية لكن روكتس انتزع التفوق بفضل نقطتين من راسل وستبروك وثلاثية إيريك جوردون.

وتبادل الفريقان التقدم إلى أن أدرك برادلي بيل التعادل 158-158 بفضل ثلاث رميات حرة.

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وحصل هاردن على رميتين حرتين نفذ الأولى منهما بنجاح ليتقدم روكتس 159-158 ثم تعمد إهدار الثانية.

واستحوذ الياباني روي هاتشيمورا لاعب ويزاردز على الكرة المرتدة لكن وستبروك تدخل ليخطفها منه وتصل إلى هاردن ليحقق روكتس انتصاره الثالث هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة.

وتلقى ويزاردز الخسارة الثالثة مقابل فوز واحد.

وكان هاردن الأكثر تسجيلا في صفوف روكتس وتبعه إيريك كابيلا برصيد 21 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

وحقق وستروك ثلاثة أرقام مزدوجة بتسجيل 17 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

وينفرد وستبروك المنضم إلى روكتس قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر هذا الموسم بالمركز الثاني خلف ويلت تشامبرلين في قائمة الأكثر تحقيقا لثلاثة أرقام مزدوجة برصيد 140 مرة.

وأنهى بيل المباراة مسجلا 46 نقطة لويزاردز فيما أضاف هاتشيمورا 23 نقطة.