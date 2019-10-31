شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
كانت بعثة الأهلي قد وصلت دبي عصر اليوم وخلد اللاعبين للراحة قليلا ثم توجه الفريق لخوض أول مران بالإمارات استعدادًا للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا.
يقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة سبعة أيام يخوض خلاله مباراة ودية بسبب توقف الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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