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الأهلي يتدرب على ملعب أهلي دبي فى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل أول مران لفريق النادي الأهلي على ملعب نادى أهلي دبي بالإمارات خلال المعسكر الذي انطلق اليوم.

 

كانت بعثة الأهلي قد وصلت دبي عصر اليوم وخلد اللاعبين للراحة قليلا ثم توجه الفريق لخوض أول مران بالإمارات استعدادًا للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا.

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يقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة سبعة أيام يخوض خلاله مباراة ودية بسبب توقف الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وضم الجهاز الفني للأهلي 25 لاعباً لمعسكر الفريق فى الإمارات وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.
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