شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى وبوطيب يغيبان عن معسكر الزمالك فى أكتوبر وعودة "النقاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، راحة إضافية للتونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق لمنحه أكبر قسط من الراحة، فى ظل مشاركة النجم التونسى فى العديد من المباريات مع الفريق أو المنتخب التونسى.

ويتواجد فرجانى ساسى فى تونس خلال الوقت الحالى لقضاء إجازة بصحبة عائلته، بينما سينتظم حمدي النقاز بشكل طبيعى فى معسكر الفريق الذى سينطلق عصر اليوم، عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الراحة التى حصلوا عليها لمدة ستة أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

فيما تحركت حافلة الزمالك متوجهة إلى مدينة السادس من أكتوبر، منذ قليل، للانتظام فى معسكر مغلق بأحد الفنادق هناك، حيث يستمر معسكر الفريق حتى الاثنين المقبل، وينتهى بمران صباحى فى ذلك اليوم بملعب التدريب المخصص بالمعسكر.

ويشهد معسكر الزمالك انتظام كافة اللاعبين باستثناء رباعى المنتخب الأولمبى "الحارس محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد"، بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب استعدادا لخوض أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ويغيب فرجانى ساسى لحصوله على راحه إضافية من قبل ميتشو، ومحمود عبدالعزيز الذي يخضع لجراحة بالرباط الصليبى فى ألمانيا، كما سيتخلف عن المعسكر خالد بوطيب الذى يخضع لفحوصات بألمانيا للاطمئنان عليه.