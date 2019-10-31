شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عربون صالح جمعة لكسب ثقة فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز الفني أكد أن صالح جمعة لم يستمر فى حالة الالتزام التي وعد الجهاز بها، إلا أن هناك أملا داخل الأهلي بأن يعود اللاعب لسابق عهده، وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفنية مؤخرًا، خلاف عدم التزام اللاعب هناك تحفظ فني على أداء صالح جمعة من جانب فايلر بسبب عدم تأديته للواجبات الدفاعية من ناحية والبطء الشديد الذي يصاحب أدائه من ناحية أخرى.

لكن يتبقى لصالح جمعه فرصة أخيرة لكسب ثقة فايلر ، للتعرف على تلك الفرصة ، اضغط هنا