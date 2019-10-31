سوبر كورة يرصد 5 لاعبين بدرجة طارق حامد في ملاعب العالم.. لاعبون بدرجة مقاتل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المهارة الفنية ليست الشرط الوحيد لاجتهاد اللاعبين وتألقهم برفقة فرقهم، ولكن هناك بعض الأسماء الذين يعتمدون على الحماس الزائد والقوة البدنية في الأداء بجدية واللعب بروح عالية ورجولية داخل الملعب، ويصنعون الفارق مع أنديتهم في المسابقات المحلية والقارية.

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