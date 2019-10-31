شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة مرشحين فى الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أربعة مرشحين لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل. حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية موعد الجمعية العمومية العادية يوم 20 ديسمبر المقبل والتي تشهد إجراء انتخابات تكميلية على ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة التي خلت باستقالة حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم ويحيي دعبس نائب اتحاد الهوكي وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة. ترشح على عضوية اللجنة الأولمبية كل من عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وسيف حامد رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي.

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