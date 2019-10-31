شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يواصل الاستعداد لـ كينيا.. ويؤكد: ننتظر قرار الانسحاب الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن أن الفريق سيواصل استعداداته لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر من الشهر المقبل فى الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

كانت أنباء قد صدرت عن الجانب الكيني بأنه يواجه صعوبة فى السفر إلى مصر بسبب الأزمة المالية.

تابع مسئولو منتخب مصر أن الفريق لا يشغل باله بمثل هذه الأخبار وسيواصل استعداداته يوم 5 نوفمبر المقبل لمباراة كينيا، لحين وصول خطاب رسمي من الجانب الكيني بالانسحاب من مواجهة مصر أما بخلاف ذلك فسنواصل الاستعداد ولن نلتفت لمثل هذه الأمور.

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 7 نوفمبر المقبل.

Advertisements

وطلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني خوض ودية يوم ٧ نوفمبر من أجل تجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرًا في سبيل الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.