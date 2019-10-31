شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق دكرنس بقيادة أيمن الجمل نتائجه الجيدة محققًا الفوز الثانى على التوالى على حساب مالية كفر الزيات بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحتل صدارة المجموعة الثالثة التى تضم أندية الاسكندرية وبحرى برصيد 6 نقاط بدورى القسم الثانى. بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى: بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى: الرجاء - بلدية المحلة 2 / 1. Advertisements دمنهور - بيلا 1 / 0. فاركو - الأوليمبى 1/ 0. غزل المحلة - الحمام 1 / 0.

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