شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر
بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى:
الرجاء - بلدية المحلة 2 / 1.
دمنهور - بيلا 1 / 0.
فاركو - الأوليمبى 1/ 0.
غزل المحلة - الحمام 1 / 0.
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