شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توافق على صرف مكافآت للمتطوعين ببطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
جاءت الموافقة على صرف المكافآت خاصة أن الشباب كانوا عاملا أساسيا فى إنجاح البطولة، وإخراج البطولة بشكل يتناسب مع قدرة مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، وإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الأفريقية، وهي عرس رياضي كروي كبير، تابعه أكثر من ملياري مشاهد حول العالم.
كما ظهر هؤلاء الشباب بصورة مشرفة أعطت انطباعًا كبيرًا لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم، بأن مصر تذخر بالعديد من الطاقات الشبابية المشرفة والتى تستطيع تحمل المسئولية.
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