شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توافق على صرف مكافآت للمتطوعين ببطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو وزارة الشباب والرياضة على صرف مكافآت للشباب المتطوعين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 رقم 32، وعددهم 2370 شابا وفتاة، والتى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضى، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى على استادات (القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس،الإسماعيلية، الاسكندرية).

جاءت الموافقة على صرف المكافآت خاصة أن الشباب كانوا عاملا أساسيا فى إنجاح البطولة، وإخراج البطولة بشكل يتناسب مع قدرة مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، وإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الأفريقية، وهي عرس رياضي كروي كبير، تابعه أكثر من ملياري مشاهد حول العالم.

كما ظهر هؤلاء الشباب بصورة مشرفة أعطت انطباعًا كبيرًا لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم، بأن مصر تذخر بالعديد من الطاقات الشبابية المشرفة والتى تستطيع تحمل المسئولية.