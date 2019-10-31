شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. مُجمد ومصاب أبرز ضحايا صفقات الأهلي الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلي مبكراً مناقشة ملف الصفقات الشتوية، التي من المنتظر أن يبرمها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه واستكمال الموسم بأفضل شكل، خاصة وأن الفريق يرغب في تحقيق كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الصفقات الجديدة ستكون على حساب ثنائي من القائمة الحالية للفريق الأحمر.

وحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، طلباته بالنسبة للصفقات الشتوية مؤكداً أن رغبته الأولى هي التعاقد مع مهاجم سوبر ومساك جيد، في ظل تعرض أكثر من مدافع لإصابات قوية في الفترة الاخيرة.

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