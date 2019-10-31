شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتل المركز الرابع والميدالية البرونزية فى بطولة العالم للقارات لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئين، المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم للقارات، والتى تقام بالهند لتحصل على الميدالية البرونزية فى البطولة .

وصلت هنا جودة أمس إلى دور قبل النهائى من البطولة بعد الفوز على اللاعبة الهندية بنتيجة 4/1 ، ولكنها خسرت فى المباراة التالية ، لتنافس على المركزين الثالث والرابع ، و خلال منافساتها على أحد المركزين ، حققت المركز الرابع .

كانت هنا جودة قد دخلت فى تحدى مع محمد صلاح ، وصرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".



وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".