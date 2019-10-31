شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة راحة يومين قبل المباريات الودية المكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جهاز الكرة بنادى مصر المقاصة منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وذلك في ظل فترة توقف الدوري لمدة شهر بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 لـ22 نوفمبر المقبل، على أن يستأنف فريق المقاصة تدريباته الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة الحرس فى الجولة السادسة بالدورى.

وأدى فريق المقاصة تدريبه صباح اليوم على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى وذلك بمشاركة جميع اللاعبين، وعقد المدير الفنى جلسة وتحدث عن سلبيات وإيجابيات المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق أمس أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل 1/1 وامام ووادي دجلة والتي انتهت بالتعادل 2/2 .

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وشهد المران تنفيذ تدريبات خاصة للمهاجمين وللمدافعين عن طريق التصويب من علي بعد مع بعض الجمل الفنية لتنفيذها في اللقاءات المقبلة. ومن المقرر أن يخوض المقاصة الأسبوع المقبل عددًا من المباريات الودية ضمن برنامج الاعداد الذي وضعه المدير الفنى خلال فترة التوقف وذلك فى إطار سعى الجهاز الفنى للحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين .