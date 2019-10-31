شكرا لقرائتكم خبر عن شريف كمال رئيسا لاتحاد الهوكى بـ11 صوتا.. والعمومية توافق على اعتماد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر
وفاز فى مقعدى العضوية الشاغرين كل من محمد السيد بـ11 صوتًا وعصام عبد الرحمن بـ10 أصوات فى الإعادة ما بينه وبين رامى بدر.
كما شهدت العمومية الموافقة على اعتماد الميزانية وخطة نشاط الموسم الجديد .
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