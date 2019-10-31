شكرا لقرائتكم خبر عن شريف كمال رئيسا لاتحاد الهوكى بـ11 صوتا.. والعمومية توافق على اعتماد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت ظهر اليوم الخميس، الجمعية العمومية العادية لـ اتحاد الهوكى لمناقشة الميزانية وإجراء بند الانتخاب على المقاعد الشاغرة. نجح شريف كمال نائب رئيس الاتحاد السابق فى منصب الرئاسة بالحصول على 11 صوتًا من أصل 17 ممن لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية مقابل 6 أصوات لمنافسة يحيى دعبس. Advertisements وفاز فى مقعدى العضوية الشاغرين كل من محمد السيد بـ11 صوتًا وعصام عبد الرحمن بـ10 أصوات فى الإعادة ما بينه وبين رامى بدر. كما شهدت العمومية الموافقة على اعتماد الميزانية وخطة نشاط الموسم الجديد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريف كمال رئيسا لاتحاد الهوكى بـ11 صوتا.. والعمومية توافق على اعتماد الميزانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.