حوار.. أجايي: أفتقد عبد الله السعيد.. كنت "مُحبط".. ومركز المهاجم أضاف لي

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ ريهام حمدي:

منذ الانضمام للنادي الأهلي، نجح النيجيري جونيور أجايي أن يكتب أسمه بحروف واضحة في تشكيلة الفريق، ربما يخفت بريقه أحيانًا لكنه سريعًا ما يعود من جديد ليُقنع ويُمتع.

الخليج 365 التقى بالنيجيري أجايي وإليكم نص الحوار:

ما الفرق بين أول يوم لك في صفوف النادي الأهلي والآن بعد كل هذه المدة؟

فرق كبير جدًا، كنت منضم لنادي كبير جدا وكنت أشعر بالإضطراب وكانت لحظات صعبة جدًا في البداية، لكن أشكر اللاعبين والمدرب وجميع الأفراد في النادي حيث أنهم جعلوا أول موسم لي سهل وأخرجوني من شعور الخوف بعدما جئت لتجربة جديدة وبلد جديدة مختلفة كمصر.

أما الآن فأنا أشعر بالأمان واشعر بثقة وراحة كبيرة وكل شئ على ما يرام حتى اللغة اتقنتها ولذلك اتوجه بالشكر للجميع لاعبين وجماهير وإدارة وحقيقي أنا أقدر الجميع من أجل ما فعلوه جميعا لأجلي.

تدربت مع عدد كبير من المدربين بالنادي الأهلي ما الاختلاف بينهم؟ ومن الذي له تأثير كبير من بينهم في أدائك؟

تدربت مع كابتن حسام وكابتن يوسف وكارتيرون ولاسارتي والآن مع فايلر كل منهم له المدرسة الخاصة به في التدريب وكلاعب محترف يجب أن أكون جاهز للعب مع كل هذه المدارس المختلفة بغض النظرعن من هو المدرب او ما هي طريقة لعبه والحقيقة أن تغيير أدائي يرجع لعدد منهم وليس لمدرب واحد بعينه ولقد كنت استمع جيدًا لتعليماتهم وما يطلبونه مني في الملعب ولذلك أعتقد انني كنت لاعب جيد مع معظمهم.

ما هو سر تألقك هذا الموسم؟

بداية الموسم لم تكن جيدة لي، شعرت بالإحباط وانتظرت دوري في المشاركة وكان لدي غضب كبير لقد انتظرت وقت طويل بدون مشاركة وأردت أن أوصل رسالة هذه الفترة أن أدائي الفترة الماضية لم يكن الأداء الطبيعي و لم أكن أنا ولم أقدم أفضل ما لدي وكلاعب محترف قررت أن اقدم أفضل ما لدي وأن أكون أفضل الفترة القادمة وقررت توصيل رسالة وهي أن الفترة الماضية لم تكسرني ولكن جعلتني أقوى وسوف أقدم أداء أفضل الفترة القادمة.

هل ترى أن توظيفك في مركز المهاجم هذا الموسم ساعد في تألقك الفترة الأخيرة في صفوف الفريق؟

بالتأكيد توظيفي كمهاجم أضاف لي كثيرا الفترة الأخيرة كما تعلمين لقد كنت ألعب في مركز الجناح مع لاسارتي ومع كابتن حسام البدري أيضا واللاعب المحترف يجب أن تكون جاهز للعب في أي مركز في أي وقت حسب رؤية الجهاز الفني.

لكن الدفع بي كمهاجم كان شئ جيد جدًا لي هذا الموسم ولكن على الرغم من ذلك أنا جاهز للمشاركة في أي مركز يطلب مني اللعب فيه.

هل فكرت في الرحيل عن الأهلي؟

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حتى الآن أنا لا أعلم المستقبل وأنا الآن مع الأهلي وكل تركيزي مع الفريق وأن أقدم أداء أفضل معهم لكن لا أعلم ربما يرغب الفريق غدًا في أن أرحل أو أن أستمر أنا لا اعلم ماذا يوجد في المستقبل.

هل تفتقد اللعب بجوار عبد الله السعيد في الملعب؟

نعم أفتقد عبد الله السعيد كثيرًا وليس أنا بمفردي ولكن جميع من بالفريق، أنت تعلمين عبد الله السعيد لاعب جيد جدًا وذكي جدًا ولديه خبرة كبيرة في الملعب وأنا افتقده كثيرًا هو يستطيع التفاهم جيدا مع الفريق كله وبالأخص معي في الملعب.

من اللاعب الذي تحب اللعب بجواره في الملعب؟

أي لاعب، هذه هي كرة القدم اليوم تلعب بجوار شخص غدًا سوف تلعب بجوار شخص آخر أنا بلعب للفريق لا يهم بجوار شخص معين أنا أستطيع التفاهم مع أي لاعب في الملعب ورائع أن العب مع الجميع.

أثناء فترة غيابك عن التشكيل الأساسي.. من دّعمك خلال هذه الفترة؟

بالفعل الفترة الأخير كان لدي بعض المشاكل في أدائي في الملعب، هذه هي كرة القدم اليوم تقدم أداء جيد، غدا يمكن أن يكون لديك بعض المشاكل في الملعب وفي هذه الفترة معظم اللاعبين تواجدوا بجانبي ودعموني كثيرا وكانوا مؤمنين بي خاصة علي معلول وأزارو وسعد سمير وفتحي وعاشور وليد سليمان جميعهم تواجدوا بجانبي وطلبوا مني أن أعمل بجد على نفسي لأقدم أفضل ما لدي، كذلك كابتن سيد عبد الحفيظ في كل يوم كنت أذهب إلى التدريب كان يخبرني "أجايي أن أؤمن بك وبأنك تستطيع العودة أفضل من السابق" والجميع يعلم أن هذه الفترة كانت الإستثناء وليس الطبيعي لذلك استمر الجميع في دعمي وهذه هي العائلة فدائما ما تفعل عائلتك ذلك تلقيت الدعم من الجميع وأنا أقدر لهم ما فعلوه معي.

هل تواصل معك أحد من المنتخب الوطني الفترة الأخيرة؟

لا للأسف، لكن لدي أمل كبير في أن يتواصل معي أي حد الفترة القادمة وسريعا أنا أعمل على نفسي جيدا الفترة الأخيرة وأعتقد أنني بدأت أن أحقق أهدافي.

من اللاعب الذي تراه لاعب جيد من خارج صفوف الأحمر؟

أنا أحب عبد الله السعيد جدًا، حقا هو لاعب ممتاز ولديه خبرة كبيرة جدًا.

*هل تحب الأكل المصري وما هو المفضل عندك منه؟

أنا أحب الأكل المصري كثيرا خاصة الكشري والفول والكبدة.