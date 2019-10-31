مارسيلو: زميلي استخدم صلاح لإهانتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استرجع مارسيلو المدافع الأيسر لريال مدريد، ذكرياته حين قام زميل سابق باستخدام اسم محمد صلاح جناح ليفربول للتقليل منه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وقال مارسيلو في مقال كتبه عبر موقع "ذا بلاير تربيون" اليوم الخميس: "أيام قليلة قبل النهائي (دوري الأبطال)، لاعب سابق في ريال مدريد قال شيء عني في التلفاز، علق في ذهني، كان ذلك عندما سألوه عن النهائي."

وتابع: "لقد قال (أعتقد أن مارسيلو يجب أن يقوم بشراء صورة لمحمد صلاح ويضعها على الحائط ويصلي كل ليلة."

وأضاف: "بعد 12 عامًا، وتحقيق دوري الأبطال 3 مرات، قام بإهانتي بهذا الشكل على الهواء في التلفاز، هذا التعليق كان يعني إغراقي، لكن هذا قدم الكثير من الحوافز بالنسبة لي."

Advertisements

وواصل: "أردت أن أصنع التاريخ، أن ينظر إلي الأطفال في البرازيل نفس النظرة التي نظرتها لروبيرتو كارلوس، أردتهم أن يتركوا شعرهم دون حلاقة ليكونوا مثل مارسيلو، هل تعلم هذا الشعور؟"

واستطرد: "لذا كنت أجلس على مقعدي، أعاني لأتنفس، وقلت لنفسي، كم طفل في العالم يلعب الكرة؟ كم منهم يحلم باللعب في نهائي دوري الأبطال؟ ملايين، ملايين، ملايين، كن هادئ، إربط الحذاء وانطلق."

ثم أردف، قائلًا: "عندما دخلت إلى الملعب ومازلت أعاني لأتنفس، قلت لنفس، إذا كان علي أن أموت هنا اليوم؛ اللعنة، سوف أموت."

واختتم قائلًا: "قبل حوالي 20 دقيقة من النهاية، عندما كنا متقدمين بنتيجة 2-1، خرجت الكرة إلى ضربة ركنية، وقلت لنفسي (صورة لصلاح على الحائط، حسنا؟ شكرًا أخي، شكرا على هذا الحافز."

وتعرض محمد صلاح للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بعد كرة مشتركة مع مدافع ريال مدريد.