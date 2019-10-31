عمر السومة يقود تشكيل أهلي جدة أمام الإتحاد

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الأتحاد، في المباراة التي تجمعهما في السابعة مساء اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء تشكيل أهلى جدة كالأتى : حراسة المرمى : محمد العويس. خط الدفاع : عبدالباسط هندي، محمد خبراني، Advertisements سعيد المولد، لوكاس ليما. سعيد المولد، لوكاس ليما. خط الوسط : جوزيف دي سوزا، الفيس ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي. خط الهجوم : دجانيني تفاريس، عمر السومة. الاحتياط : ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، خالد البركة، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نوح الموسي، عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب، زوكانوفيتش.

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