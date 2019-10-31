دكرنس يواصل مفاجأته ويتربع على قمة مجموعة بحري بالقسم الثاني

واصل فريق دكرنس الصاعد حديثاً للقسم الثاني بقيادة أيمن الجمل نتائجه القوية بعد فوزه علي ضيفه مالية كفر الزيات بثلاثة أهداف لهدف ليتصدر أبناء الدقهلية ترتيب المجموعة بعد إنتهاء مباريات الجولة الثانية.

بدأ أصحاب الأرض بهجوم ضاغط من البداية قبل أن يتمكنوا من إحراز

هدف مبكر لعماد حلمي في الدقيقة السابعة قبل أن يتمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقه 22 وفي الدقيقه 30 قلل أحمد عادل فارق الأهداف للضيوف وبعدها بعشر دقائق أحرز أحمد مخلوف الهدف الثالث لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني إكتفي الفريقان بالنتيجه لتنتهي المباراة بفوز دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجه يواصل دكرنس صدارته لقمة المجموعة من فوزين متتاليين علي الأوليمبي في الجولة الأولي والمالية في الجولة الثانية ويبقي مالية كفر الزيات في المركز الأخير بنقطه وحيدة تحصل عليها من تعادل وحيد مع غزل المحلة في الجولة الأولي.