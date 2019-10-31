المقاولون يهزم حرس الحدود في بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٤

انتهت منذ لحظات مباراه المقاولون لمواليد ٢٠٠٤ أمام حرس الحدود، بفوز بذئاب الجبل، بهدفين مقابل هدف واقيمت المباراه عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن بطولة الحمهورية.

احرز اهداف المقاولون كريم ابو اليسر هدف واكمل عبدالرحمن هدف، وقد اشاد المدير الفني

لنادي المقاولون باداء لاعبي فريقه وعوده الروح للاعبيين حيث حول لاعبي فريق المقاولون الفوز بعد ان كان حرس الحدود متقدم بهدف.

وقد شاهد اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، وقد قام بتهنئه الجهاز

الفني واللاعبين عقب انتهاء المباراة.

ويقود جهاز فني لفريق المقاولون محمود الشيمي مدير فني وطلعت حسن مدرب وحازم فرج مدرب حراس مرمي وعلاء سعد اداري ومصطفي شاكر علاج طبيعي تحت قياده محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبد الفتاح صالح مدير الاداري للقطاع المشرف العام على الكره والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة.