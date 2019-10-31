الرجاء يواصل هوايته بالفوز على بلدية المحلة بالقسم الثاني

نجح الفريق الأول لنادي الرجاء بقيادة هاني العقبي من إقتناص ثلاث نقاط غاليه من ضيفه بلدية المحلة الذي يقوده فنياٌ كرم جابر في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري

القسم الثاني بمجموعة بحري .

تسيد الرجاء اللقاء من البداية وتمكن من إحراز هدف في الدقيقه 15 عن طريق إسلام جمارك وإكتفي أبناء مطروح بهذا الهدف

في الشوط الأول قبل أن يتمكن إبراهيم رخا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة قبل أن يقلص إسلام فتحي النتيجة للضيوف في الدقيقة 93 .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الرجاء ل 4 نقاط ويتوقف رصيد بلدية المحلة عند نقطة وحيدة .