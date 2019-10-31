فاركو يعمق جراح الأوليمبي بهدف نظيف في دوري القسم الثاني

دخل فريق فاركو في حسابات الصدارة بالمجموعة الثانيه بعد فوزه على الأوليمبي بهدف نظيف فيما بقي أبناء عزالدين يعقوب في المركز الأخير بدون نقاط بعد الهزيمه الثانية علي التوالي . وجائت المباراة متوسطة المستوي من الفريقين أحرز الهدف علي بهيج في الدقيقة 81 من عمر المباراة قبل أن يهدر هشام فتح فرصة التعزيز لفاركو بعد إضاعته لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع . التعزيز لفاركو بعد إضاعته لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع . بهذا الفوز يرتفع رصيد فاركو الذي يقوده أحمد عاشور لـ 4 نقاط ويبقي الأوليمبي بقيادة أحمد الكأس في ذيل المجموعة بدون رصيد بعد خسارته الثانية علي التوالي .

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