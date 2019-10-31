بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة السعودي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي والتي ستقام اليوم في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم " دروي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " . سلمان للمحترفين " . موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم .. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:50 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 7:50 مساءً بتوقيت السعودية Advertisements الـ 8:50 مساءً بتوقيت الإمارات . الـ 8:50 مساءً بتوقيت الإمارات . مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم .. ستكون قناة KSA Sports 1 HD هي الناقل الحصري للمباراة كما ستقوم بوابة الوفد بتوفير البث الحي للقاء من خلال الشاشة المرفق أسفل الخبر . بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي اليوم ..

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