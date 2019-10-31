مدير أمن السويس يزور معسكر المنتخب الأولمبي في السخنة

قام اللواء محمد جاد مدير أمن السويس مساعد وزير الداخلية بزيارة معسكر المنتخب الأولمبي بالعين السخنة، والتقي بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم الفريق قبل خوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وأكد اللواء محمد جاد ان السويس تتشرف باختيار الجهاز الفني لها لإقامة المعسكر الأخير للفريق قبل البطولة التي تمني ان تحصدها مصر لتكون رد اعتبار للكره المصرية بعد الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر هذا العام. تحصدها مصر لتكون رد اعتبار للكره المصرية بعد الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر هذا العام. ومن جانبه أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي شكره لوزارة الداخلية ومدير الأمن وقيادات الداخلية بمدينة السويس لجهودهم الكبيرة في توفير المناخ المناسب للمعسكر الذي يسبق البطولة.

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