صورة .. محمد صلاح يحتفل بعيد الهالوين على طريقته الخاصة

حرص النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بعيد الهالوين اليوم وذلك عبر منشور أطلقه على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتدوينات القصيرة . للتدوينات القصيرة . وقام صلاح بنشر صورة كتب عليها "بذلت كل جهدي لكي أبدو مخيفًا" حيث ظهر بملابس سوداء ومعه عناكب سوداء أيضًا . ومعه عناكب سوداء أيضًا . ونجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز على توتنهام في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي وسجّل هدفًا من هدفي الليفر في اللقاء .

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