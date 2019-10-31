المنتخب الأوليمبي يمد معسكر العين السخنة 48 ساعة.. اعرف السبب

اتفق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على مد معسكر الفراعنة بالعين السخنة لمدة يومين، بحيث يعود للقاهرة 5 نوفمبر بدلًا من يوم

3 لنفس الشهر.

وأبلغ مسئولو ستاد القاهرة جهاز المنتخب بعدم جاهزية الملعب لاستضافة التدريبات يوم 3 نوفمبر المقبل، وتم

الاتفاق على أن يتدرب المنتخب في الملعب يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.

يستعد منتخب مصر لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل حيث يجمع الافتتاح بين المنتخب الأوليمبي ومالي.