مدحت شلبي يُسرب أهداف صلح تركي آل الشيخ والأهلي

سرب الإعلامي الرياضي والمعلق المخضرم “مدحت شلبي” أهداف رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ” من مصالحة رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب”، أثناء تحليل الموقف لمشاهدي برنامجه اليومي “مساء الأنوار” الذي يبث حاليًا على شاشة قناة القاهرة والناس.

وشغل موضوع الصلح حيزًا كبيرًا في الوسط الرياضي المصري، منذ الأسبوع الماضي عندما بدأ تركي آل الشيخ المُبادرة في بيانات وتصريحات على صفحاته الرسمية على تويتر وفيسبوك، قبل أن ينقلها بصوته في مكالمة هاتفية مع قناة صدى البلد ثم في حوار مع الإعلامي “أبو المعاطي زكي” عبر قناة في يوتيوب.

ولم يفهم جمهور الأهلي أهداف ونوايا تركي آل الشيخ من تلك المصالحة، لا سيما وأنه أعلن قبل بداية موسم 2020/2019 بعدة أشهر، انسحابه التام من السوق الرياضي المصري، كما أكد لقناة صدى البلد على تركيزه التام مع ألميريا، وعدم رغبته في العودة لدعم الزمالك من جديد.

ونفى مدحت شلبي خلال تحليله لموقف تركي آل الشيخ، وجود أي نية لديه بدعم النادي الأهلي من جديد، وقام تركي آل الشيخ بنقل حديث مدحت شلبي ونشر الفيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك دون أن يُدرج أي تصريح بهذا الخصوص.

وقال مدحت شلبي “مقدمات جميلة وطبيعية لعودة العلاقات التاريخية وأيضًا لعودة الوئام والهدوء والاستقرار لهذه العلاقة”.

وأكد شلبي “عودة التواصل بين الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ لا يعني أي شيء، كي لا يُسيء البعض الفهم أو يستخدم أمور ليست في مكانها أو مجالها، عودة العلاقات لا يعني أن المستشار تركي آل الشيخ سيبدأ في دعم النادي الأهلي من جديد، لا إطلاقًا”.

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وواصل “ما حدث مصالحة بين الأشقاء، دون أدنى مصالح من وراء تلك المصالحة، فمن غير الطبيعي استمرار سوء التفاهم بين النادي الأهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب وبين السعودية ممثلة في المستشار تركي آل الشيخ والذي يكن كل حب وتقدير لمصرنا الجميلة، ثم لأهلاويته بشكل خاص”.

وأتم شلبي خلال مساء الأنور “أعتقد أن تلك المصالحة سيتبعها لقاءات في إطار الأخوة والمحبة فقط.. والصلح خير”.

وكان تركي آل الشيخ قد أرسل مندوبًا عنه إلى منزل أسطورة كرة القدم المصرية والأفريقية “محمود الخطيب” للاطمئنان على حالته الصحية منتصف هذا الأسبوع.

واستقبل الخطيب مندوب تركي آل الشيخ دون مشاكل، وأَمر بنشر بيان رسمي عبر موقع النادي الأهلي لتوجيه عبارات الشكر والامتنان لاهتمام رجل الأعمال السعودي بحالته الصحية.