أهداف مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية.

يواجه اتحاد جدة مُعاناة دائمة أمام غريمه التقليدي أهلي جدة، فلم يفز عليه بمباريات الدوري المحلي في الفترة من 2012 حتى 2019، ما جعل أهلي جدة عقدة حقيقية بالنسبة للفريق الملقب بالنمور.

وفاز الاتحاد للمرة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين يوم 29 مارس 2012 بهدف سجله نايف هزازي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة ال24 من المسابقة، وبعدها، استطاع الأهلي الفوز في 7 مباريات، وانتهت 8 مباريات أخرى بالتعادل.

إليكم أهداف مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الخميس

بعد قليل..