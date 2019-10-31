أهداف مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

يواجه نجوم الهلال اختبارًا صعبًا، مساء اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، عندما يواجه الفتح ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الهلال لتعويض خيبة الأمل المريرة التي مُني بها في مباراة مطلع هذا الأسبوع أمام غريمه التقليدي “النصر”، حيث خسر بهدفين لهدف على ملعب محيط الرعب “جامعة الملك سعود” ضمن الجولة الثامنة، لتصبح صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين مُهددة من الثنائي “الشباب والوحدة” أكثر من أي وقت مضى منذ بداية هذا الموسم.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر وللأخير مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام الفيصلي، سيلعبها يوم السادس من نوفمبر المقبل.

وفاز الهلال ذهابًا وإيابًا أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2019/2018، بنتيجة 3/2 في الذهاب على نفس ملعب مباراة اليوم، وبنتيجة 1/4 على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.

إليكم أهداف مباراة الفتح والهلال اليوم

بعد قليل..