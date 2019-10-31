رياضة | التشكيل الرسمي لأهلي جدة ضد الاتحاد.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر مجانًا

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم الخميس، وتنطلق مباراة الأهلي مع ضيفه الاتحاد، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي تشكيل فريق الأهلي في مواجهة الاتحاد:-

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعيد المولد - محمد عبده خبراني - عبدالباسط هندي - لوكاس ليما

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خط الوسط: جوزيف دي سوزا - ألفيس ساريتش

خط الوسط الهجومي: عبدالفتاح عسيري - دجانيني تافاريس - يوسف البلايلي

خط الهجوم: عمر السومة

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خيبات الجولة الماضية، حيث تلقى الأهلي

بقيادة السويسري كريستيان جروس هزيمة قاسية في أخر مواجهة له أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، فيما خسر الاتحاد بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، أمام فريق أبها بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب دوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة حصدهم من 8 مباريات، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في إثنتين، والخسارة في مثلهما، فيما يتواجد فريق الاتحاد في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 3 مباريات، وهزم في 5 آخرين.