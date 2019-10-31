رياضة | المنتخب النيجيري يستدعى مهاجم النصر السعودي للتصفيات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب النيجيري يستدعى مهاجم النصر السعودي للتصفيات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادى النصر السعودي خطابًا رسميًا من الاتحاد النيجيري لكرة القدم، يبلغه خلاله بإستدعاء أحمد موسى لاعب الفريق الأول، من أجل الانضمام للمعسكر المغلق استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

روهر يستدعى موسى للتصفيات الإفريقية

ووجه الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للنسور الخضراء، الدعوة للاعبه أحمد موسى من أجل الانخراط في المعسكر المقرر إقامته خلال الساعات المقبلة قبل إنطلاق مباريات المجموعات المؤهلة للكان.

موسى يعود للنسور بعد التعافي من الإصابة

ويعود موسى، لحسابات المدير الفني لمنتخب نيجيريا مرة أخرى، عقب استبعاده مؤخرا بسبب تعرضه للإصابة خلال الجولة الثانية من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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لاعب نيجيريا يعود لتدريبات النصر

وعاد موسى، لتدريبات الفريق الأول بنادي النصر تحت قيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، مؤخرا عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به، إلا أنه لم يتم الاستعانة به حتى الأن خلال المباريات الرسمية.

النصر يحقق فوزًا على الهلال ويحفظ أمال المنافسة على اللقب

وحقق نادي النصر فوزًا هامًا على الهلال السعودي، في غياب أحمد موسى بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقميت على ملعب الملك سعود في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري المحترفين مؤكدًا على الاحتفاظ بأماله في المنافسة على اللقب.

نيجيريا تستعد لمواجهتي بنين وليسوتو بالتصفيات

ويستعد المنتخب النيجيري لافتتاح مشواره بالتصفيات بمواجهتي بنين يوم 13 نوفمبر المقبل على ملعبه بالجولة الأولي، فيما يخرج لمواجهة ليسوتو، يوم 17 من نفس الشهر لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.