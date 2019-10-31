رياضة | تشكيل مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر مجانًا KSA HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر مجانًا KSA HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض متصدر بطولة الدوري السعودي، نادي الهلال، مباراة قوية خارج أرضية ميدانه في الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الفتح، والذي يقدم موسم سيء للغاية حتى الآن، حيث يحتل المركز قبل الأخير في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح في تحقيق سوى 4 نقاط فقط طوال الموسم، حيث فاز في مباراة واحدة تعادل في أخرى وخسر 6 مباريات.

وخلال السطور التالية نستعرض معاكم التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حسن كادش، عبد الله الحافظ، محمد جحفلي، ياسر الشهراني

الارتكاز: عبد الله عطيف، جوستافو كويلار

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الوسط: أندريه كاريلو، نواف العابد

الهجوم: صالح الشهري، كارلوس إدواردو

ويذكر أن مباراة الهلال والفتح ستقام عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر التالي، وستقام تلك المباراة على أرضية ملعب الفتح في الإحساء وسط حضور جماهيري غفير.

الجدير بالذكر، أن مباراة الهلال والفتح السعودي ستكون منقولة عبر قناة السعودية الرياضية ksa sport، وذلك رفقة إستوديو تحليلي لنقل كل مباريات الجولة الحالية من بطولة الدوري السعودي وعلى رأسها مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي مدينة جدة والتي تقام مساء اليوم كذلك.