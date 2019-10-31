رياضة | دكرنس يواصل الصدارة بفوز كبير على مالية كفرالزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يواصل الصدارة بفوز كبير على مالية كفرالزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل قليل مباراة دكرنس وضيفه مالية كفرالزيات ضمن مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بفوز دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الشوط الأول بدأ سريعا من جانب أصحاب الضيافة فريق دكرنس بسيطرة كبيرة على المنطقة الهجومية حيث إفتتح التسجيل مبكرا عن طريق المدافع عماد حلمى برأسية رائعة سكنت شباك فريق المالية وسط غياب تام لمدافعى الفريق الضيف.

ومع الدقيقة ٣٠ يضيف عماد حلمى الهدف الثانى الشخصى له ولفريقه من علامة الجزاء قبل أن يقلص فريق مالية كفرالزيات النتيجة سريعا مع الدقيقة ٣٥ عن طريق أحمد عادل البيلى.

وقبل نهاية الشوط الأول ومع أول دقيقة من الوقت بدل الضائع المقدر بدقيقتين من حكم المباراة يحرز أحمد مخلوف هدف دكرنس الثالث من رأسية رائعة بعدما إرتقى لعرضية رائعة ليجد نفسه مواجها تماما للمرمى ليودعها داخل الشباك ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مريح لأصحاب الضيافة.

فى الشوط الثانى حاول دكرنس جاهدا الحفاظ على تقدمه وسط محاولات بعيدة تماما عن الخطورة على مرمى محمد العربى حارس دكرنس حيث لم يشهد الشوط الثانى أى فرص خطيرة تذكر للفريقين لتمر دقائق الشوط دون أهداف من قبل لاعبى الفريق ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز دكرنس ومحافظته على الصدارة للجولة الثانية عل التوالى.

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دكرنس بقيادة أيمن الجمل بدأ المباراة بتشكيل مكون من : محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد رجب ، محمد حموده ، حميده على ، محمد فوزى ، عمر فاروق ، إبراهيم سليمان ، عادل فكرى ، محمد عبدالرحمن.

بينما بدأ مالية كفرالزيات بقيادة أيمن مجدى بتشكيل مكون من : كريم عماد ، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالمنعم ، عبدالله عبدالحميد ، أمير مختار ، حمدى رضا ، محمد مرسى ، محمد شرف الدين ، عبدالله السيد ، أحمد عادل ، عبدالعزيز إبراهيم.

المباراة أدارها تحكيما طاقم حكام من منطقة القاهرة مكون من محمد سيد بكر "حكم ساحة" ، أحمد فوزى "مساعد أول" ، حاتم علام "مساعد ثانى" ، رضا حجازى "مراقب حكام" ، رضا زرير "مراقب مسابقات".

بهذه النتائج وعقب نهاية الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة حافظ دكرنس على صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة برصيد ٦ نقاط وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة

١- دكرنس ٦ نقاط

٢- الرجاء ٤ نقاط

٣ - دمنهور ٤ نقاط

٤- غزل المحلة ٤ نقاط

٥- فاركو ٤ نقاط

٦- أبوقير نقطتين

٧- المنصورة نقطتين

٨- بيلا نقطة وحيدة

٩- الحمام نقطة وحيدة

١٠- بلدية المحلة نقطة وحيدة

١١- مالية كفرالزيات نقطة وحيدة

١٢- الأوليمبى بلا نقاط