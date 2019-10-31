رياضة | فوز الرجاء وسقوط الأوليمبى وتعادل المنصورة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الرجاء وسقوط الأوليمبى وتعادل المنصورة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت، مباريات الجولة الثانية (مجموعة بحرى) بدوري القسم الثاني عن تعادل فريق المنصورة على ملعبه مع فريق أبو قير بهدف لكل منهما.

تقدم أبو قير في الدقيقة 7 عن طريق محمد عبد الله، وخطف أحمد رجب هريسة، هدف التعادل للمنصورة في الدقيقة 92.

التعادل رفع رصيد المنصورة إلى نقطتين، كما رفع رصيد أبو قير للنقطة الثانية.

وتصدر فريق دكرنس المجموعة بعد فوزه على فريق المالية بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم في الشوط الأول، عماد حلمى "هدفين" في الدقيقة 15،

والهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 25، ثم أحرز أحمد عادل البيلي، هدف المالية في الدقيقة 35، واضاف أحمد مخلوف الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ٠

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وحقق فريق غزل المحلة فوز مثير على فريق الحمام بهدف محمد حمدان في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

كما فاز فاركو على الأوليمبي ، بصعوبة، بهدفين، سجلهما على بهيج في الدقيقة 31 من الشوط الثاني، هشام فتح الله من ضربة جزاء لفركو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتغلب فريقدمنهور على فريق بيلا بهدف أحمد العوضي، قبل نهاية الشوط الثاني، ليرتفع رصيد الفريق البحراوي إلى 4 نقاط، ويبقى بيلا برصيد نقطة وحيدة.

وحقق فريق الرجاء فوز مستحق على فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف،

حيث تقدم الرجاء بهدفين اسلام جمارك في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وإبراهيم رخا في الدقيقة 30 من الشوط الثاني، وسجل بلدية المحلة هدف قبل نهاية المباراة.

وبذلك النتيحة، وصل رصيد محاربي الصحراء لـ 4 نقاط، وتجمد رصيد البلدية عند نقطة وحيدة.