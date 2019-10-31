رياضة | هل يصبح بيكيه رئيس لبرشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يصبح بيكيه رئيس لبرشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية توليه رئاسة النادي في يوم من الأيام عقب إعتزاله لعب كرة القدم نهائيا.

تولي بيكيI رئاسة برشلونة

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أشارت إلى أن بيكيه ينوي أن يتولى رئاسة نادي برشلونة في يوم من الأيام.

رد بيكيه على توليه رئاسة نادي برشلونة

ورد بيكيه على أنباء توليه رئاسة برشلونة في قائلا: "‏رئاسة البارسا؟ لا أرى نفسي رئيسا للبارسا قريبا ، ولا بالمستقبل القريب، أريد الإستمتاع بعد الإعتزال بأعمالي التي بنيتها".

Advertisements

مشاركات بيكيه مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك جيرارد بيكيه في 13 مباراة مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم بصنع أي أهداف.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ليفانتي يوم السبت القادم 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.