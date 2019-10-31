رياضة | مواعيد مباريات آرسنال في نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات آرسنال في نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق آرسنال بقيادة الإسباني أوناي إيمري للعديد من المباريات المحفوفة بالمخاطر، خلال شهر نوفمبر، على صعيد بطولتي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والدوري الأوروبي، حيث سيخوض الفريق 5 مباريات خلال هذا الشهر منهما اثنان في البطولة الأوروبية.

مباريات آرسنال في شهر نوفمبر

- يفتتح أرسنال مبارياته خلال شهر نوفمبر، عندما يستضيف ولفرهامبتون في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر، على ملعب الاتحاد ، في الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي .

- ويحل أرسنال في ثاني مبارياته في شهر نوفمبر، ضيفًا ثقيلًا على نظيره جيماريش في المباراة المقرر بها 6 نوفمبر المقبل، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

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- ويعود أرسنال للمشاركة في الجولة الثانية عشر من الليجا، عندما يحل ضيفًا على نظيره ليستر سيتي الإنجليزي، في مباراة على صفيح ساخن، والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل، في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة .

ويستضيف نظيره ساوثهامبتون على ملعب الإمارات، في المباراة المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر المقبل، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا .

وينهى أرسنال مبارياته خلال شهر نوفمبر، عندما يستضيف نظيره الألماني آنتراخت فرانكفورت، على ملعب الإمارات، في المباراة المقرر لها 28 نوفمبر، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي .

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي والأوروبي

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما حصد 16 نقطة من أصل 10 مباريات، فيما يحتل صدارة مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط خلال الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات .