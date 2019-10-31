رياضة | إعلامي رياضي يفتح النار على لجنة الانضباط بسبب عقوبات الهلال والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي يفتح النار على لجنة الانضباط بسبب عقوبات الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي جاءت ضد نادي النصر والهلال بسبب ارتكابهم بعض المخالفات خلال ديربي الرياض، مساء الأحد الماضي، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الانضباط، قد وقعت غرامه مالية على نادي النصر قدرها "107,500" ريال، بسبب قيام جماهيره بقذف زجاجات المياة مما أدى لإصابة أحد لاعبي الهلال، فيما ألزمت حمد المنصور لاعب الفريق الأول للعالمي، بدفع 20 ألف ريال، بسبب نزوله إلى أرض الملعب أثناء مواجهة الهلال، واسمه غير مقيد في كشف المباراة.

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية ضد نادي الهلال تقدر ب15 ألف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى ارض الملعب في الشوط الثاني في ذات المباراة.

وقال المريسل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر : "أعضاء لجنة الانضباط والأخلاق المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إطلعت على قراراتكم التي صاحبت مباراة الهلال و النصر التي أقيمت في ملعب جامعة الملك سعود و جاءت كما هو في الصورة".

Advertisements

وأضاف:"كنت أحد الحاضرين في الملعب و شاهدت عجب العجاب من بعض جماهير الهلال وأستغرب أن من دون المخالفة على جمهور النصر لم يدون مخالفة واحدة من المخالفات العديدة التي شهدتها المباراة اثناء وبعد نهايتها واذا كان من دونها لم يشاهدها فهل غالت عنه المقاطع المنتشرة !!؟".

وأتم المريسل:"لن أذهب لتجاوز ما فعله جمهور الهلال في مباراة التعاون العام الماضي والتي كان من المفترض إصدار عقوبة بحرمان الهلال من جماهيره في اخر مباراة بالدوري امام الشباب لتكرار مخالفاتهم".

يذكر أن النصر حقق فوزا ثمينا أمام الهلال، بهدفين مقابل هدف هدف سجلهما هداف النصر الأول عبد الرزاق حمدالله، فيما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو، هدف الزعيم في شباك النصر،في الجولة الماضية من الدزري السعودي للمحترفين.

وارتفع النصر إلى المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما تجمد الهلال في المركز الأول برصيد 19 نقطة.