رياضة | مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقفهم بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي وعودته من جديد إلى القلعة البيضاء.

الزمالك يكشف موقف عودة كهربا

وأوضح أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك لم يحاول إعادة كهربا كما تردد ولم يجروا أي اتصالات معه في الفترة الماضية من أجل إقناعه بالعودة كما تردد.

وتابع "إذا أراد كهربا العودة للزمالك لا مشكلة وباب النادي مفتوح".

وأضاف "لا يصح أن أي لاعب يريد تعديل عقده يهرب ولم يستمر في تعاقده مع نادي الزمالك".

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك بداية الموسم الجاري إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رافضًا الاستمرار مع القلعة البيضاء بسبب الخلاف على الأمور المالية وعدم تعديل تعاقده بعدما طلب الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإدارة البيضاء.

ومن ناحية أخرى، استغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.

