رياضة | موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. تريزيجيه يتحدي صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. تريزيجيه يتحدي صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة قوية السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، بين أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستضيف أستون فيلا والذي يلعب له المصريين أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجية لاعبو منتخب مصر فريق ليفربول والذي يلعب له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في تمام الخامسة يوم السبت بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

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عودة محمد صلاح أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ومن المتوقع عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب عن لقاء فريقه أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزيه ضمن مباريات دور ال 16 والتى انتهت بتأهل الريدز بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 5_5، بينما أستون فيلا حقق الفوز علي وولفرهامبتون بهدفين لهدف ليصعد مع ليفربول لدور ال 8 للكأس كان للاعب مصر أحمد المحمدي هدف خلال اللقاء.

وكان ليفربول قد حقق فوز صعب خلال الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد الفوز علي توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف كان لمحمد صلاح هدف الفوز من ضربة جزاء، بينما أستون فيلا قد خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثيه دون رد.

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.