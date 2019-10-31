رياضة | ليفربول يخشى التعثر ضد أستون فيلا قبل مواجهة السيتي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يخشى التعثر ضد أستون فيلا قبل مواجهة السيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه يوم السبت المقبل على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يخشى مفاجآت أستون فيلا :-

ويخشى الريدز المفاجأة والتعثر أمام أستون فيلا خاصة وأنه سوف يستضيف فريق مانشستر سيتي في الجولة التالية على ملعب الانفيلد، ويرغب في بقاء الفارق عند 6 نقاط قبل مواجهة الفريقين.

وكان فريق أستون فيلا قد نجح بالأمس في تحقيق انتصار هام في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتأهل لدور الربع نهائي على حساب فريق ولفرهامبتون، بينما كان قد خسر في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد.

Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب وحامل اللقب في النسختين الماضيتين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وحقق الريدز انتصار هام في مباراته الأخيرة من الدوري الإنجليزي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد في مدينة ليفربول.

مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي :-

ويواجه أيضاً فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد في إطار منافسات نفس الجولة من البطولة، وكان قد حقق السيتي انتصارا كبيرا على الساوث منذ أيام في كاس الرابطة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.