رياضة | بعد مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.. ماذا ينتظر تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريميرليج ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.. ماذا ينتظر تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريميرليج ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الرابطة :-

وسجل ماركوس راشفورد هدفين فريق مانشستر يونايتد في اللقاء عن طريق ركلة جزاء وضربة حرة في الشوط الثاني، بينما كان هدف تشيلسي الوحيد عن طريق البلجيكي باتشواي.

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ماذا ينتظر تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟ :-

سوف يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق بورنموث يوم السبت المقبل في افتتاح الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان اليونايتد قد حقق ثلاث انتصارات في اخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه في جميع البطولات.

وحقق أيضاً فريق مانشستر يونايتد الفوز في مباراته الأخيرة قبل مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما ستكون مباراة تشيلسي في الجولة المقبلة أقل صعوبة من مباراة مانشستر يونايتد، حيث سيلتقي الازرق ضد فريق واتفورد متذيل ترتيب البريميرليج على ملعب الأخير، وكان فريق تشيلسي قد حقق فوزا كبيرا على فريق بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب تيرف مور في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.