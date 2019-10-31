رياضة | خطوة جديدة من سيد عبد الحفيظ بشأن أزمة صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من سيد عبد الحفيظ بشأن أزمة صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، خلال الساعات الماضية قبل انطلاق معسكر الفريق المغلق بالإمارات.

مدير الكرة ينقل للاعبه تعليمات فايلر

وحرص عبد الحفيظ، على إلقاء بعض التعليمات على صالح جمعة بناءًا على أوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، حيث أكد له أنه تحت أعين الجهاز الفني ضعه تحت الاختبار في المعسكر المغلق، تمهيدا للاستعانة به خلال المباريات المقبل عقب استئناف بطولة الدوري العام.

عبد الحفيظ يطالب لاعبه بنسيان الماضي

كما طالب مدير الكرة لاعبه، بنسيان الفترة الماضية عقب دخوله في عدة أزمات مؤخرا، أبعدته عن حسابات الفني وتم استبعاده من قائمة الفريق من أغلب مباريات الموسم سواء محليًا أو إفريقيًا.

25 لاعبا في قائمة الأهلي للمعسكر المغلق

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ٢٥ لاعبا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات ويستمر لمدة أسبوع.

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وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.

بعثة الأهلي تصل الإمارات للدخول في معسكر مغلق

ووصلت بعثة الفريق الأول، صباح اليوم إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة.

ويقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة ستة أيام يخوض خلاله مباراة ودية.

واستمرت رحلة الأهلي قرابة الثلاث ساعات و١٥ دقيقة.

ويأتي معسكر الأهلي في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون ٢٠٢١) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتي ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادرا القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الإقامة وملاعب التدريب.